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Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка

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Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 1
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 2
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 3
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 4
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 5
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 6
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 7
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Holding Onto Strings Better Left To Fray
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 1
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 2
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 3
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 4
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 5
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 6
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 7
  • Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711829
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072689510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Holding Onto Strings Better Left To Fray
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fur Cue, No Resolution, Here And Now, Country Song, Master Of Disaster, Tonight, Pass Slowly, Fade Out, Roses, Down, Desire For Need, Forsaken
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка

Hold on Strings Better Left to Fray — пятый студийный альбом южноафриканской пост-гранж группы Seether, вышедший в 2011 году и ставший пятым студийным альбомом Seether, получивший статус золотого. Спродюсированный Бренданом О'Брайеном, известным по работе с Pearl Jam, Stone Temple Pilots и Брюсом Спрингстином, альбом дебютировал на 2-м месте в Billboard 200 в США, возглавив чарты Alternative Albums, а также Hard Rock Albums. Главный мультиплатиновый сингл "Country Song" стал хитом, достигнув 1-го места в чарте US Rock Songs и 12-го места в чарте Alternative Songs. Помимо "Country Song", в качестве синглов были выпущены такие треки, как "Tonight", "Here and Now" и "No Resolution". Альбом часто считают определяющим моментом в карьере Сизера, поскольку он продемонстрировал свою способность к инновациям, оставляя верными свое фирменное звучание. Подпитываемый собственными хитами синглами, альбом продолжает находить отклик у поклонников и на сегодняшний день собрал более 250 миллионов прослушиваний. Это первый раз, когда альбом был выпущен на виниле.

Отзывы о товаре Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072689510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Holding Onto Strings Better Left To Fray
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fur Cue, No Resolution, Here And Now, Country Song, Master Of Disaster, Tonight, Pass Slowly, Fade Out, Roses, Down, Desire For Need, Forsaken
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hold on Strings Better Left to Fray — пятый студийный альбом южноафриканской пост-гранж группы Seether, вышедший в 2011 году и ставший пятым студийным альбомом Seether, получивший статус золотого. Спродюсированный Бренданом О'Брайеном, известным по работе с Pearl Jam, Stone Temple Pilots и Брюсом Спрингстином, альбом дебютировал на 2-м месте в Billboard 200 в США, возглавив чарты Alternative Albums, а также Hard Rock Albums. Главный мультиплатиновый сингл "Country Song" стал хитом, достигнув 1-го места в чарте US Rock Songs и 12-го места в чарте Alternative Songs. Помимо "Country Song", в качестве синглов были выпущены такие треки, как "Tonight", "Here and Now" и "No Resolution". Альбом часто считают определяющим моментом в карьере Сизера, поскольку он продемонстрировал свою способность к инновациям, оставляя верными свое фирменное звучание. Подпитываемый собственными хитами синглами, альбом продолжает находить отклик у поклонников и на сегодняшний день собрал более 250 миллионов прослушиваний. Это первый раз, когда альбом был выпущен на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seether - Holding Onto Strings Better Left To Fray (coloured) (0888072689510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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