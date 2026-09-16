Top.Mail.Ru
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 1
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 2
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 3
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 4
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 5
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 6
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 7
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 8
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 9
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 10
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Asunder, Sweet And Other Distress
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 1
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 2
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 3
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 4
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 5
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 6
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 7
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 8
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 9
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 10
  • Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561011116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Asunder, Sweet And Other Distress
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Peasantry Or 'Light! Inside Of Light!, Lambs' Breath, Asunder, Sweet, Piss Crowns Are Trebled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peasantry Or 'Light! Inside Of Light!, Lambs' Breath, Asunder, Sweet, Piss Crowns Are Trebled

Отзывы о товаре Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561011116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Asunder, Sweet And Other Distress
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Peasantry Or 'Light! Inside Of Light!, Lambs' Breath, Asunder, Sweet, Piss Crowns Are Trebled
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peasantry Or 'Light! Inside Of Light!, Lambs' Breath, Asunder, Sweet, Piss Crowns Are Trebled
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godspeed You! Black Emperor - Asunder, Sweet And Other Distress (0666561011116) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...