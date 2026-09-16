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Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка

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Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paura: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archives
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711816
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602438317264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paura: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archives
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ennio Morricone–Mio Caro Assassino, Bruno Nicolai–La Notte Che Evelyn Usci Dalla Tomba (Long Version), Bruno Nicolai–La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Edit), Stelvio Cipriani–Tribal Shake, Stelvio Cipriani–Il Sesso Del Diavolo (Finale), Stelvio Cipriani–Deviation - M1, Riz Ortolani–L'Etrusco Uccide Ancora (Titoli), Daniele Patucchi–Giallo In Tensione, Ennio Morricone–Ansimando, Manuel De Sica–Black Dream, Paolo Gatti, Alfonso Zenga–Cerro Torre, Berto Pisano*–Greta, Sante Maria Romitelli–Bambola
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Paura Italian Horror Sounds – N°01
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ennio Morricone–Mio Caro Assassino, Bruno Nicolai–La Notte Che Evelyn Usci Dalla Tomba (Long Version), Bruno Nicolai–La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Edit), Stelvio Cipriani–Tribal Shake, Stelvio Cipriani–Il Sesso Del Diavolo (Finale), Stelvio Cipriani–Deviation - M1, Riz Ortolani–L'Etrusco Uccide Ancora (Titoli), Daniele Patucchi–Giallo In Tensione, Ennio Morricone–Ansimando, Manuel De Sica–Black Dream, Paolo Gatti, Alfonso Zenga–Cerro Torre, Berto Pisano*–Greta, Sante Maria Romitelli–Bambola Sensuale, Adolfo Waitzman–Languidamente, Nico Fidenco–Il Demonio In Convento, Ettore De Carolis–Flavour Of Death, Marcello Giombini–Un Gioco Per Eveline - M11, Carlo Maria Cordio–Absurd, Stelvio Cipriani–Devil Dance, Daniele Patucchi–E Tanta Paura - M2, Marcello Giombini–Orinoco: Prigioniere Del Sesso - M19, Franco Micalizzi–Bargain With The Devil #3, Stefano Liberati–The Prophecy (Vers. A), Luigi Ceccarelli–Walking Through The Shadows, Daniele Patucchi–Minaccia Sulla Citt?



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602438317264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paura: A Collection Of Italian Horror Sounds From The CAM Sugar Archives
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ennio Morricone–Mio Caro Assassino, Bruno Nicolai–La Notte Che Evelyn Usci Dalla Tomba (Long Version), Bruno Nicolai–La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Edit), Stelvio Cipriani–Tribal Shake, Stelvio Cipriani–Il Sesso Del Diavolo (Finale), Stelvio Cipriani–Deviation - M1, Riz Ortolani–L'Etrusco Uccide Ancora (Titoli), Daniele Patucchi–Giallo In Tensione, Ennio Morricone–Ansimando, Manuel De Sica–Black Dream, Paolo Gatti, Alfonso Zenga–Cerro Torre, Berto Pisano*–Greta, Sante Maria Romitelli–Bambola
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Paura Italian Horror Sounds – N°01
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ennio Morricone–Mio Caro Assassino, Bruno Nicolai–La Notte Che Evelyn Usci Dalla Tomba (Long Version), Bruno Nicolai–La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Edit), Stelvio Cipriani–Tribal Shake, Stelvio Cipriani–Il Sesso Del Diavolo (Finale), Stelvio Cipriani–Deviation - M1, Riz Ortolani–L'Etrusco Uccide Ancora (Titoli), Daniele Patucchi–Giallo In Tensione, Ennio Morricone–Ansimando, Manuel De Sica–Black Dream, Paolo Gatti, Alfonso Zenga–Cerro Torre, Berto Pisano*–Greta, Sante Maria Romitelli–Bambola Sensuale, Adolfo Waitzman–Languidamente, Nico Fidenco–Il Demonio In Convento, Ettore De Carolis–Flavour Of Death, Marcello Giombini–Un Gioco Per Eveline - M11, Carlo Maria Cordio–Absurd, Stelvio Cipriani–Devil Dance, Daniele Patucchi–E Tanta Paura - M2, Marcello Giombini–Orinoco: Prigioniere Del Sesso - M19, Franco Micalizzi–Bargain With The Devil #3, Stefano Liberati–The Prophecy (Vers. A), Luigi Ceccarelli–Walking Through The Shadows, Daniele Patucchi–Minaccia Sulla Citt?


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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