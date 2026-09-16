Top.Mail.Ru
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Deep Purple - The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - The Now What ?! B-Sides &amp; Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759205333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hell To Pay (Radio Edit), It’ll Be Me, All The Time In The World (Alternative Mix), First Sign Of Madness, Uncommon Man (Instrumental Version), Above And Beyond (Instrumental Version), Apr?s Vous (Instrumental Version), Hell To Play (Instrumental Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hell To Pay (Radio Edit), It’ll Be Me, All The Time In The World (Alternative Mix), First Sign Of Madness, Uncommon Man (Instrumental Version), Above And Beyond (Instrumental Version), Apr?s Vous (Instrumental Version), Hell To Play (Instrumental Version)

Отзывы о товаре Deep Purple - The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759205333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hell To Pay (Radio Edit), It’ll Be Me, All The Time In The World (Alternative Mix), First Sign Of Madness, Uncommon Man (Instrumental Version), Above And Beyond (Instrumental Version), Apr?s Vous (Instrumental Version), Hell To Play (Instrumental Version)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hell To Pay (Radio Edit), It’ll Be Me, All The Time In The World (Alternative Mix), First Sign Of Madness, Uncommon Man (Instrumental Version), Above And Beyond (Instrumental Version), Apr?s Vous (Instrumental Version), Hell To Play (Instrumental Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - The Now What ?! B-Sides & Bonus Songs (coloured) (4029759205333) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...