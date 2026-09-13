Mr. Big - Lean Into It (Audiophile Edition) (4895241412509) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Lean Into It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711787
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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241412509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Lean Into It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song), Alive And Kickin', Green-Tinted Sixties Mind, CDFF-Lucky This Time, Voodoo Kiss, Never Say Never, Just Take My Heart, My Kinda Woman, A Little Too Loose, Road To Ruin, To Be With You
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mr. Big - Lean Into It (Audiophile Edition) (4895241412509) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song), Alive And Kickin', Green-Tinted Sixties Mind, CDFF-Lucky This Time, Voodoo Kiss, Never Say Never, Just Take My Heart, My Kinda Woman, A Little Too Loose, Road To Ruin, To Be With You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241412509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Lean Into It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song), Alive And Kickin', Green-Tinted Sixties Mind, CDFF-Lucky This Time, Voodoo Kiss, Never Say Never, Just Take My Heart, My Kinda Woman, A Little Too Loose, Road To Ruin, To Be With You
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song), Alive And Kickin', Green-Tinted Sixties Mind, CDFF-Lucky This Time, Voodoo Kiss, Never Say Never, Just Take My Heart, My Kinda Woman, A Little Too Loose, Road To Ruin, To Be With You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Mr. Big - Lean Into It (Audiophile Edition) (4895241412509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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