King Gizzard & The Lizard Wizard - Nonagon Infinity (5400863162191) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Nonagon Infinity
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711779
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Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Nonagon Infinity
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Robot Stop, Big Fig Wasp, Gamma Knife, People-vultures, Beat, Evil Death Roll, Invisible Face, Wah Wah, Road Train
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Nonagon Infinity (5400863162191) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robot Stop, Big Fig Wasp, Gamma Knife, People-vultures, Beat, Evil Death Roll, Invisible Face, Wah Wah, Road Train
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Nonagon Infinity
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Robot Stop, Big Fig Wasp, Gamma Knife, People-vultures, Beat, Evil Death Roll, Invisible Face, Wah Wah, Road Train
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robot Stop, Big Fig Wasp, Gamma Knife, People-vultures, Beat, Evil Death Roll, Invisible Face, Wah Wah, Road Train
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
King Gizzard & The Lizard Wizard - Nonagon Infinity (5400863162191) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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