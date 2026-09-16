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Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка

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Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 1
Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 2
Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 3
Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 4
Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 5
Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PURE REASON REVOLUTION
Альбом (сингл)
Coming Up To Consciousness
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 1
  • Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 2
  • Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 3
  • Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 4
  • Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 5
  • Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588714412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PURE REASON REVOLUTION
Альбом (сингл)
Coming Up To Consciousness
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dig Till You Die, Betrayal, The Gallows, Useless Animal, Worship, Bend the Earth, Lifeless Creature, We Disappear
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка

Британские прогрессив-рокеры PURE REASON REVOLUTION выпустят новый альбом “Coming Up To Consciousness” 6 сентября на лейбле InsideOut Music. Поскольку постоянная басистка и вокалистка PURE REASON REVOLUTION Хлои Элпер (Chloe Alper) по-прежнему занята гастролями с инди-рокерами JAMES, на альбоме дебютирует ее сменщица Аннике Ширин (Annicke Shireen) из неофолк-группы HEILUNG, изначально привлеченная только для концертов. Место за барабанами вновь занимает Рави Кесаварам (Ravi Kesavaram) из MY VITRIOL, уже гастролировавший с группой в 2022 году. Партии баса в семи из восьми треков альбома записал Гай Прэтт (Guy Pratt), известный по сотрудничеству с PINK FLOYD и NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS. При этом ядро PURE REASON REVOLUTION по-прежнему составляют Джон Кортни (Jon Courtney, вокал, гитара, клавишные) и Грег Де Жонг (Greg De Jong, гитара). "После похорон моей собаки я мучился от чувства тяжелой утраты, и творческий источник застыл и высох, но когда я встретился со своим другом и сочинителем Крейгом Уокером (Craig Walker, ARCHIVE, POWER OF DREAMS) и поделился с ним тем, какими были у меня последние месяцы, он настоятельно посоветовал зафиксировать эти переживания в текстах и музыке, - объясняет Кортни. – И внезапно этот альбом буквально вылетел из меня и нас. С точки зрения процесса записи делать этот альбом было, пожалуй, приятнее всех, а различные коллаборации подпитывали креативность". В работе над диском также принимали участие трое членов британской прогрессив-группы THE PINEAPPLLE THIEF – Брюс Сурд (Bruce Soord) занимался сведением, Стив Китч (Steve Kitch) сделал мастеринг, а Джон Сайкс (Jon Sykes) сыграл на басу в одном треке.

Отзывы о товаре Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588714412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PURE REASON REVOLUTION
Альбом (сингл)
Coming Up To Consciousness
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dig Till You Die, Betrayal, The Gallows, Useless Animal, Worship, Bend the Earth, Lifeless Creature, We Disappear
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Британские прогрессив-рокеры PURE REASON REVOLUTION выпустят новый альбом “Coming Up To Consciousness” 6 сентября на лейбле InsideOut Music. Поскольку постоянная басистка и вокалистка PURE REASON REVOLUTION Хлои Элпер (Chloe Alper) по-прежнему занята гастролями с инди-рокерами JAMES, на альбоме дебютирует ее сменщица Аннике Ширин (Annicke Shireen) из неофолк-группы HEILUNG, изначально привлеченная только для концертов. Место за барабанами вновь занимает Рави Кесаварам (Ravi Kesavaram) из MY VITRIOL, уже гастролировавший с группой в 2022 году. Партии баса в семи из восьми треков альбома записал Гай Прэтт (Guy Pratt), известный по сотрудничеству с PINK FLOYD и NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS. При этом ядро PURE REASON REVOLUTION по-прежнему составляют Джон Кортни (Jon Courtney, вокал, гитара, клавишные) и Грег Де Жонг (Greg De Jong, гитара). "После похорон моей собаки я мучился от чувства тяжелой утраты, и творческий источник застыл и высох, но когда я встретился со своим другом и сочинителем Крейгом Уокером (Craig Walker, ARCHIVE, POWER OF DREAMS) и поделился с ним тем, какими были у меня последние месяцы, он настоятельно посоветовал зафиксировать эти переживания в текстах и музыке, - объясняет Кортни. – И внезапно этот альбом буквально вылетел из меня и нас. С точки зрения процесса записи делать этот альбом было, пожалуй, приятнее всех, а различные коллаборации подпитывали креативность". В работе над диском также принимали участие трое членов британской прогрессив-группы THE PINEAPPLLE THIEF – Брюс Сурд (Bruce Soord) занимался сведением, Стив Китч (Steve Kitch) сделал мастеринг, а Джон Сайкс (Jon Sykes) сыграл на басу в одном треке.
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Доставка
Отзывы


Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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