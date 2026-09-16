Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pure Reason Revolution - Coming Up To Consciousness (coloured) (0196588714412) виниловая пластинка
Британские прогрессив-рокеры PURE REASON REVOLUTION выпустят новый альбом “Coming Up To Consciousness” 6 сентября на лейбле InsideOut Music. Поскольку постоянная басистка и вокалистка PURE REASON REVOLUTION Хлои Элпер (Chloe Alper) по-прежнему занята гастролями с инди-рокерами JAMES, на альбоме дебютирует ее сменщица Аннике Ширин (Annicke Shireen) из неофолк-группы HEILUNG, изначально привлеченная только для концертов. Место за барабанами вновь занимает Рави Кесаварам (Ravi Kesavaram) из MY VITRIOL, уже гастролировавший с группой в 2022 году. Партии баса в семи из восьми треков альбома записал Гай Прэтт (Guy Pratt), известный по сотрудничеству с PINK FLOYD и NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS. При этом ядро PURE REASON REVOLUTION по-прежнему составляют Джон Кортни (Jon Courtney, вокал, гитара, клавишные) и Грег Де Жонг (Greg De Jong, гитара). "После похорон моей собаки я мучился от чувства тяжелой утраты, и творческий источник застыл и высох, но когда я встретился со своим другом и сочинителем Крейгом Уокером (Craig Walker, ARCHIVE, POWER OF DREAMS) и поделился с ним тем, какими были у меня последние месяцы, он настоятельно посоветовал зафиксировать эти переживания в текстах и музыке, - объясняет Кортни. – И внезапно этот альбом буквально вылетел из меня и нас. С точки зрения процесса записи делать этот альбом было, пожалуй, приятнее всех, а различные коллаборации подпитывали креативность". В работе над диском также принимали участие трое членов британской прогрессив-группы THE PINEAPPLLE THIEF – Брюс Сурд (Bruce Soord) занимался сведением, Стив Китч (Steve Kitch) сделал мастеринг, а Джон Сайкс (Jon Sykes) сыграл на басу в одном треке.
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