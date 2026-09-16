Penguin Cafe Orchestra - Penguin Cafe Orchestra (coloured) (5400863166311) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Penguin Cafe Orchestra
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 711767
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral
Barcode
[5400863166311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Penguin Cafe Orchestra
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Air ? Danser, Yodel 1, Telephone And Rubber Band, Cutting Branches For A Temporary Shelter, Pythagora's Trousers, Numbers 1 - 4, Yodel 2, Salty Bean Fumble, Paul's Dance, The Ecstasy Of Dancing Fleas, Walk Don't Run, Flux, Simon's Dream, Harmonic Necklace, Steady State
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Penguin Cafe Orchestra - Penguin Cafe Orchestra (coloured) (5400863166311) виниловая пластинка
Penguin Cafe Orchestra — второй студийный альбом группы The Penguin Cafe Orchestra, записанный в период с 1977 по 1980 год и выпущенный в 1981 году. К этому альбому состав группы значительно расширился: в него вошли Саймон Джеффс, Хелен Лейбманн, Стив Най, Гэвин Райт из оригинального квартета, а также Джефф Ричардсон, Питер Вейтч, Брацо, Джайлс Лиамна, Хулио Сеговия и Нил Ренни. Газета Boston Globe назвала его «одним из самых эксцентричных альбомов, выпущенных в этом или любом другом году. И одним из самых восхитительных». В 2021 году журнал Spin включил Penguin Cafe Orchestra в список пятидесяти лучших альбомов 1981 года. Это переиздание основано на ремастере 2008 года, напечатано на виниле Apricot и украшено обложкой работы Эмили Янг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral
Barcode
[5400863166311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Penguin Cafe Orchestra
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Air ? Danser, Yodel 1, Telephone And Rubber Band, Cutting Branches For A Temporary Shelter, Pythagora's Trousers, Numbers 1 - 4, Yodel 2, Salty Bean Fumble, Paul's Dance, The Ecstasy Of Dancing Fleas, Walk Don't Run, Flux, Simon's Dream, Harmonic Necklace, Steady State
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Penguin Cafe Orchestra — второй студийный альбом группы The Penguin Cafe Orchestra, записанный в период с 1977 по 1980 год и выпущенный в 1981 году. К этому альбому состав группы значительно расширился: в него вошли Саймон Джеффс, Хелен Лейбманн, Стив Най, Гэвин Райт из оригинального квартета, а также Джефф Ричардсон, Питер Вейтч, Брацо, Джайлс Лиамна, Хулио Сеговия и Нил Ренни. Газета Boston Globe назвала его «одним из самых эксцентричных альбомов, выпущенных в этом или любом другом году. И одним из самых восхитительных». В 2021 году журнал Spin включил Penguin Cafe Orchestra в список пятидесяти лучших альбомов 1981 года. Это переиздание основано на ремастере 2008 года, напечатано на виниле Apricot и украшено обложкой работы Эмили Янг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Penguin Cafe Orchestra - Penguin Cafe Orchestra (coloured) (5400863166311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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