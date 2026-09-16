Top.Mail.Ru
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 1
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 2
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 3
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 4
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 5
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 6
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 7
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 8
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 9
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 10
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 11
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 12
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 13
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 14
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 15
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 16
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 17
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 18
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 19
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 20
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 21
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tomorrow X Together
Альбом (сингл)
The Star Chapter: Sanctuary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 1
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 2
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 3
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 4
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 5
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 6
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 7
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 8
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 9
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 10
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 11
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 12
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 13
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 14
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 15
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 16
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 17
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 18
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 19
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 20
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 21
  • Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[8800296365300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tomorrow X Together
Альбом (сингл)
The Star Chapter: Sanctuary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heaven, Over The Moon, Danger, Resist (Not Gonna Run Away), Forty One Winks, Higher Than Heaven
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка

Группа TOMORROW X TOGETHER (TXT) вернулась с новым мини-альбомом "The Star Chapter: SANCTUARY". Впервые в виниловой версии с хитом "Over The Moon", который уже собрал миллионы прослушиваний по всему миру. TXT, или Tomorrow X Together, — южнокорейская мужская группа компании Big Hit Entertainment. Состоящая из 5 участников — Ёнджуна, Субина, Бомгю, Тэхёна и Хюнин Кай — группа дебютировала 4 марта 2019 года. Благодаря уникальному сочетанию таланта и харизмы TXT быстро завоевали популярность в музыкальной индустрии. Черпая вдохновение из разных жанров, их музыка находит отклик у поклонников по всему миру. Подобно таким артистам, как THE BOYZ, MONSTA X и ATEEZ среди прочих, TXT продолжают очаровывать публику своей заразительной энергией и захватывающими выступлениями

Отзывы о товаре Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[8800296365300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tomorrow X Together
Альбом (сингл)
The Star Chapter: Sanctuary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heaven, Over The Moon, Danger, Resist (Not Gonna Run Away), Forty One Winks, Higher Than Heaven
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Группа TOMORROW X TOGETHER (TXT) вернулась с новым мини-альбомом "The Star Chapter: SANCTUARY". Впервые в виниловой версии с хитом "Over The Moon", который уже собрал миллионы прослушиваний по всему миру. TXT, или Tomorrow X Together, — южнокорейская мужская группа компании Big Hit Entertainment. Состоящая из 5 участников — Ёнджуна, Субина, Бомгю, Тэхёна и Хюнин Кай — группа дебютировала 4 марта 2019 года. Благодаря уникальному сочетанию таланта и харизмы TXT быстро завоевали популярность в музыкальной индустрии. Черпая вдохновение из разных жанров, их музыка находит отклик у поклонников по всему миру. Подобно таким артистам, как THE BOYZ, MONSTA X и ATEEZ среди прочих, TXT продолжают очаровывать публику своей заразительной энергией и захватывающими выступлениями
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tomorrow X Together - The Star Chapter: Sanctuary (coloured) (8800296365300) виниловая пластинка – стоимость товара 6630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...