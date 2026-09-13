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OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка

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OST - Assassin&#039;s Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото 1
OST - Assassin&#039;s Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото 2
OST - Assassin&#039;s Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Assassin's Creed Mirage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Assassin&#039;s Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Assassin&#039;s Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Assassin&#039;s Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711737
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Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588937514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Assassin's Creed Mirage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mirage Theme, The Shadows We Walk, Madinat al-Salam (City of Peace), Daughter of No One, Tales of Baghdad, Bloodflower, Nightshade, Retribution, Leaving For Alamut, Serpent's Kiss, Outside the Walls, Sand Drift, Hushed Blades, The Wild, City Under Stars, The King Sun, Singing Dunes, Whispers, True Sight, Pools of Blood, A Path of Shadows, A Path of Heat, The Round City, Incense Trails, Assassin's Lament, The Escape, The Bureau (Mirage Version), Spices, Marketplace, Baghdad Murmurs, The Center of
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Assassin's Creed Mirage" от Brendan Angelides. Этот двойной альбом на виниле погрузит вас в атмосферу оригинального саундтрека к игре. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, созданной Brendan Angelides для Assassin's Creed Mirage?

Отзывы о товаре OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588937514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Assassin's Creed Mirage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mirage Theme, The Shadows We Walk, Madinat al-Salam (City of Peace), Daughter of No One, Tales of Baghdad, Bloodflower, Nightshade, Retribution, Leaving For Alamut, Serpent's Kiss, Outside the Walls, Sand Drift, Hushed Blades, The Wild, City Under Stars, The King Sun, Singing Dunes, Whispers, True Sight, Pools of Blood, A Path of Shadows, A Path of Heat, The Round City, Incense Trails, Assassin's Lament, The Escape, The Bureau (Mirage Version), Spices, Marketplace, Baghdad Murmurs, The Center of
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Assassin's Creed Mirage" от Brendan Angelides. Этот двойной альбом на виниле погрузит вас в атмосферу оригинального саундтрека к игре. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, созданной Brendan Angelides для Assassin's Creed Mirage?
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Доставка
Отзывы


OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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