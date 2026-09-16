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Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка

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Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 1
Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 2
Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 3
Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 4
Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Los Lobos
Альбом (сингл)
Kiko
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 1
  • Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 2
  • Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 3
  • Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 4
  • Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Los Lobos
Альбом (сингл)
Kiko
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dream In Blue, Wake Up Dolores, Angels With Dirty Faces, That Train Don't Stop Here, Kiko And The Lavender Moon, Saint Behind The Glass, Reva's House, When The Circus Comes, Arizona Skies, Short Side Of Nothing, Two Janes, Wicked Rain, Whiskey Trail, Just A Man, Peace, Tenampa
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dream In Blue, Wake Up Dolores, Angels With Dirty Faces, That Train Don't Stop Here, Kiko And The Lavender Moon, Saint Behind The Glass, Reva's House, When The Circus Comes, Arizona Skies, Short Side Of Nothing, Two Janes, Wicked Rain, Whiskey Trail, Just A Man, Peace, Tenampa



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Los Lobos
Альбом (сингл)
Kiko
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dream In Blue, Wake Up Dolores, Angels With Dirty Faces, That Train Don't Stop Here, Kiko And The Lavender Moon, Saint Behind The Glass, Reva's House, When The Circus Comes, Arizona Skies, Short Side Of Nothing, Two Janes, Wicked Rain, Whiskey Trail, Just A Man, Peace, Tenampa
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dream In Blue, Wake Up Dolores, Angels With Dirty Faces, That Train Don't Stop Here, Kiko And The Lavender Moon, Saint Behind The Glass, Reva's House, When The Circus Comes, Arizona Skies, Short Side Of Nothing, Two Janes, Wicked Rain, Whiskey Trail, Just A Man, Peace, Tenampa


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Los Lobos - Kiko (Audiophile, Original Master Recording) (0821797137119) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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