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Keb' Mo' - Keb' Mo' (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keb' Mo' - Keb' Mo' (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Keb' Mo'
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Keb&#039; Mo&#039; - Keb&#039; Mo&#039; (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Keb' Mo' - Keb' Mo' (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0088697617412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Keb' Mo'
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Every Morning, Tell Everybody I Know, Love Blues, Victims Of Comfort, Angelina, Anybody Seen My Girl?, She Just Wants To Dance, I Wrong?, Come On In My Kitchen, Dirty, Low Down And Bad, Don't Try To Explain, Kindhearted Woman Blues, City Boy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keb' Mo' - Keb' Mo' (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Every Morning, Tell Everybody I Know, Love Blues, Victims Of Comfort, Angelina, Anybody Seen My Girl?, She Just Wants To Dance, I Wrong?, Come On In My Kitchen, Dirty, Low Down And Bad, Don't Try To Explain, Kindhearted Woman Blues, City Boy



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Keb' Mo' - Keb' Mo' (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0088697617412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Keb' Mo'
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Every Morning, Tell Everybody I Know, Love Blues, Victims Of Comfort, Angelina, Anybody Seen My Girl?, She Just Wants To Dance, I Wrong?, Come On In My Kitchen, Dirty, Low Down And Bad, Don't Try To Explain, Kindhearted Woman Blues, City Boy
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Every Morning, Tell Everybody I Know, Love Blues, Victims Of Comfort, Angelina, Anybody Seen My Girl?, She Just Wants To Dance, I Wrong?, Come On In My Kitchen, Dirty, Low Down And Bad, Don't Try To Explain, Kindhearted Woman Blues, City Boy


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Отзывы


Keb' Mo' - Keb' Mo' (Analogue, Original Master Recording) (0088697617412) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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