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Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка

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Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797133814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка

Foreigner - англо-американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1976 году. Коллектив был создан ветераном английской сцены - Миком Джонсом и его другом, экс-басистом King Crimson - Иэном Макдональдом, а так же вокалистом Лу Грэммом. Логика названия группы Foreigner была в том, что Джонс, Макдональд и Денис Элиот были англичанами, в то время как Грамм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди американцами. Ансамбль является одним из самых коммерчески успешных коллективов всех времен. Суммарные продажи их альбомов превышают отметку в 80 миллионов дисков, причем 37,5 миллионов приходятся на США.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797133814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Foreigner - англо-американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1976 году. Коллектив был создан ветераном английской сцены - Миком Джонсом и его другом, экс-басистом King Crimson - Иэном Макдональдом, а так же вокалистом Лу Грэммом. Логика названия группы Foreigner была в том, что Джонс, Макдональд и Денис Элиот были англичанами, в то время как Грамм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди американцами. Ансамбль является одним из самых коммерчески успешных коллективов всех времен. Суммарные продажи их альбомов превышают отметку в 80 миллионов дисков, причем 37,5 миллионов приходятся на США.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка – стоимость товара 5680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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