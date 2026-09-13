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Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка

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Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 8
Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Love Over Gold
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 8
  • Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711730
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797246910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Love Over Gold
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Telegraph Road, B Private Investigations, Industrial Disease, Love Over Gold, D It Never Rains
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка

Четвёртый студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, выпущенный 20 сентября 1982 года на Vertigo Records и Warner Bros. Records в США.

Отзывы о товаре Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797246910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Love Over Gold
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Telegraph Road, B Private Investigations, Industrial Disease, Love Over Gold, D It Never Rains
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Четвёртый студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, выпущенный 20 сентября 1982 года на Vertigo Records и Warner Bros. Records в США.
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Доставка
Отзывы


Dire Straits - Love Over Gold (Analogue, Original Master Recording) (0821797246910) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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