Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (Analogue, Original Master Recording) (0821797245319) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
В наличии
Код товара: 711729
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797245319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (Analogue, Original Master Recording) (0821797245319) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797245319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
CHEAP THRILLS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Combination Of The Two, I Need A Man To Love, Summertime, Piece Of My Heart, Turtle Blues, Oh, Sweet Mary, Ball And Chain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills (Analogue, Original Master Recording) (0821797245319) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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