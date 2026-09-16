Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Lotus
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 780 руб.
В наличии
Код товара: 711723
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16 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588855412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Lotus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588855412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Lotus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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