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Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка

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Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Inner Secrets
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588951312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Inner Secrets
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dealer / Spanish Rose, Move On, One Chain (Don't Make No Prison), Stormy, Well All Right, Open Invitation, Life Is A Lady / Holiday, The Facts Of Love, Wham!
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка

Карлос Сантана не хотел сидеть на месте или придерживаться какого-то одного стиля во время своей авантюрной карьеры в 1970-х годах. За это плодовитое десятилетие его одноименная группа выпустила девять студийных альбомов, гибридный двойной альбом с живыми студийными выступлениями и тройной концертный сет. Склонность группы к исследованиям и мутациям - и воплощению этих построений в увлекательные песни, которые удивляют, восхищают и вдохновляют - очевидна на "Inner Secrets", получившем золотой сертификат опусе, на котором коллектив достигает высот, которых он не достигнет еще 10 лет. 180-граммовый LP 33RPM "Inner Secrets", снятый с оригинальных мастер-лент, отпрессованный на Fidelity Record Pressing и ограниченный 3 000 пронумерованных копий, впервые представляет альбом 1978 года в аудиофильском звучании на внутреннем переиздании. Это коллекционное издание, входящее в серию Santana, отличается тихими поверхностями и черными фонами, которые помогают выявить важнейшие детали, динамику и тембры, которые действительно выделяют музыку Сантаны. Что касается фирменного гитарного голоса Карлоса Сантаны, пикантных партий и акробатических соло? Услышьте их с новой четкостью и ясностью - и вы сможете еще больше насладиться ловкостью, видением и душевной харизмой. Эти качества распространяются и на вклад других музыкантов на "Inner Secrets", включая бодрящие барабанные партии Грэма Лира и фундаментальные басовые линии Дэвида Маргена. Они образуют прочный ритмический фундамент, который может варьироваться от диско-грува до угрюмого поп-музыки и классического рока, готового для радиостанций.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588951312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Inner Secrets
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dealer / Spanish Rose, Move On, One Chain (Don't Make No Prison), Stormy, Well All Right, Open Invitation, Life Is A Lady / Holiday, The Facts Of Love, Wham!
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Карлос Сантана не хотел сидеть на месте или придерживаться какого-то одного стиля во время своей авантюрной карьеры в 1970-х годах. За это плодовитое десятилетие его одноименная группа выпустила девять студийных альбомов, гибридный двойной альбом с живыми студийными выступлениями и тройной концертный сет. Склонность группы к исследованиям и мутациям - и воплощению этих построений в увлекательные песни, которые удивляют, восхищают и вдохновляют - очевидна на "Inner Secrets", получившем золотой сертификат опусе, на котором коллектив достигает высот, которых он не достигнет еще 10 лет. 180-граммовый LP 33RPM "Inner Secrets", снятый с оригинальных мастер-лент, отпрессованный на Fidelity Record Pressing и ограниченный 3 000 пронумерованных копий, впервые представляет альбом 1978 года в аудиофильском звучании на внутреннем переиздании. Это коллекционное издание, входящее в серию Santana, отличается тихими поверхностями и черными фонами, которые помогают выявить важнейшие детали, динамику и тембры, которые действительно выделяют музыку Сантаны. Что касается фирменного гитарного голоса Карлоса Сантаны, пикантных партий и акробатических соло? Услышьте их с новой четкостью и ясностью - и вы сможете еще больше насладиться ловкостью, видением и душевной харизмой. Эти качества распространяются и на вклад других музыкантов на "Inner Secrets", включая бодрящие барабанные партии Грэма Лира и фундаментальные басовые линии Дэвида Маргена. Они образуют прочный ритмический фундамент, который может варьироваться от диско-грува до угрюмого поп-музыки и классического рока, готового для радиостанций.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Отзывы


Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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