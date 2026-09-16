Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка
Немногие артисты были так плодовиты, как Карлос Сантана в 1970-80-е годы. Выпустив "Blues for Salvador", четвертый альбом рок-н-ролльщика, ставшего сольным исполнителем, он сохранил темп, который позволял ему выпускать более одного LP в год с момента выхода дебютного альбома его группы в 1969 году. Неудивительно, что этот опус 1987 года должен был стать последней работой Сантаны до 1990 года; он заслужил свой перерыв. А с инструментальным "Blues for Salvador" он ушел на перерыв с высокой точкой, которая принесла ему первую премию "Грэмми". 180-граммовая пластинка "Blues for Salvador", снятая с оригинальных мастер-лент, отпечатанная в Fidelity Record Pressing и строго ограниченная 3 000 пронумерованных копий, впервые представляет этот многогранный альбом в аудиофильском звучании на отечественном виниловом переиздании от Mobile Fidelity. Это коллекционное издание, входящее в серию переизданий Santana, отличается спокойной поверхностью и черным фоном, которые помогают выявить мелкие детали, динамику и фирменные тона, являющиеся ключевыми в звуковых эскападах Сантаны. Что касается узнаваемого во всем мире гитарного голоса Карлоса Сантаны, острых как бритва соло и метеоритных хвостов? Услышьте их с новой четкостью и ясностью - так вы сможете лучше насладиться контролем, энергией и чувством, которые они излучают. Не говоря уже об игре других высококлассных музыкантов, входящих в состав фьюжн-сета 80-х. Тони Уильямс (барабаны), бывший участник Второго большого квинтета Майлза Дэвиса, Альфонсо Джонсон (бас), Бадди Майлз (вокал) из Band of Gypsys и Орестес Вилато (флейта, перкуссия), культовый сайдмен, включены в альбом. В этом ремастеринге их вклад можно услышать с улучшенной фокусировкой, визуализацией и разделением.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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