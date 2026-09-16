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Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка

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Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 1
Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 2
Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 3
Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 4
Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
King Of Rock
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 1
  • Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 2
  • Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 3
  • Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 4
  • Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
King Of Rock
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rock The House, King Of Rock, You Talk Too Much, Jam-Master Jammin', Roots, Rap, Reggae, Can You Rock It Like This, You're Blind, It's Not Funny, Daryll And Joer (Krush-Groove 3)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка

King of Rock — второй студийный альбом американской рэп-группы Run-D.M.C., выпущенный 21 января 1985 года лейблом Profile Records. Альбом был спродюсирован Расселлом Симмонсом и Ларри Смитом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
King Of Rock
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rock The House, King Of Rock, You Talk Too Much, Jam-Master Jammin', Roots, Rap, Reggae, Can You Rock It Like This, You're Blind, It's Not Funny, Daryll And Joer (Krush-Groove 3)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
King of Rock — второй студийный альбом американской рэп-группы Run-D.M.C., выпущенный 21 января 1985 года лейблом Profile Records. Альбом был спродюсирован Расселлом Симмонсом и Ларри Смитом.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Run DMC - King Of Rock (Analogue, Original Master Recording) (0196588114212) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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