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Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797257015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love in Store, Can’t Go Back, That’s Alright, Book of Love, Gypsy, Only over You, Empire State, Straight Back, Hold Me, Oh Diane, Eyes of the World, Wish You Were Here
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love in Store, Can’t Go Back, That’s Alright, Book of Love, Gypsy, Only over You, Empire State, Straight Back, Hold Me, Oh Diane, Eyes of the World, Wish You Were Here



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797257015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love in Store, Can’t Go Back, That’s Alright, Book of Love, Gypsy, Only over You, Empire State, Straight Back, Hold Me, Oh Diane, Eyes of the World, Wish You Were Here
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love in Store, Can’t Go Back, That’s Alright, Book of Love, Gypsy, Only over You, Empire State, Straight Back, Hold Me, Oh Diane, Eyes of the World, Wish You Were Here


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Mirage (Analogue, Original Master Recording) (0821797257015) виниловая пластинка - по цене 8400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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