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Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка

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Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Jimi Hendrix
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Jimi Hendrix
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jimi Hendrix - Free Spirit, Jimi Hendrix - Wipe The Sweat, Jimi Hendrix - Psycho, Jimi Hendrix - Voice In The Wind, Jimi Hendrix - Voices, Jimi Hendrix - Hot Trigger, Jimi Hendrix - Go-Go Jam, Jimi Hendrix - She's A Fox, Bruce Cameron Feat. Billy Cox, Buddy Miles - Midnight Daydream, Curtis Knight Feat. Jimi Hendrix - How Would You Feel, Cork Feat. Jimi Hendrix - Genuine, Little Richard Feat. Jimi Hendrix - I Don't Know What You've Got But It's Got Me, Betty Davis - Your Mama Wants Ya Back, Bruc
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка

"The Many Faces Of Jimi Hendrix" - трибьют-сборник гитариста Джими Хендрикса, выпущенный в 2017 году. Релиз содержит его первые шаги в музыкальной индустрии, работу с разными артистами, сторонние проекты двух его основных участников (Experience и Band of Gypsys), а также лучшие хиты. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле желтого и синего цвета. Джими Хендрикс - гитарист-витруоз, певец, композитор, создавший новое звучание в рок-музыке. Его считают одним из основателей многих музыкальных стилей таких, как хард-рок, психоделический рок, блюз-рок. Хендриксом восхищались и старались подражать артисты разных поколений, исполнявшие рок и джаз, в их числе Ричи Блэкмор, Фил Лайнотт, Майлз Дэвис, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн и другие. В 2009 году американский журнал Time назвал Хендрикса "величайшим гитаристом всех времен".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Jimi Hendrix
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jimi Hendrix - Free Spirit, Jimi Hendrix - Wipe The Sweat, Jimi Hendrix - Psycho, Jimi Hendrix - Voice In The Wind, Jimi Hendrix - Voices, Jimi Hendrix - Hot Trigger, Jimi Hendrix - Go-Go Jam, Jimi Hendrix - She's A Fox, Bruce Cameron Feat. Billy Cox, Buddy Miles - Midnight Daydream, Curtis Knight Feat. Jimi Hendrix - How Would You Feel, Cork Feat. Jimi Hendrix - Genuine, Little Richard Feat. Jimi Hendrix - I Don't Know What You've Got But It's Got Me, Betty Davis - Your Mama Wants Ya Back, Bruc
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"The Many Faces Of Jimi Hendrix" - трибьют-сборник гитариста Джими Хендрикса, выпущенный в 2017 году. Релиз содержит его первые шаги в музыкальной индустрии, работу с разными артистами, сторонние проекты двух его основных участников (Experience и Band of Gypsys), а также лучшие хиты. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле желтого и синего цвета. Джими Хендрикс - гитарист-витруоз, певец, композитор, создавший новое звучание в рок-музыке. Его считают одним из основателей многих музыкальных стилей таких, как хард-рок, психоделический рок, блюз-рок. Хендриксом восхищались и старались подражать артисты разных поколений, исполнявшие рок и джаз, в их числе Ричи Блэкмор, Фил Лайнотт, Майлз Дэвис, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн и другие. В 2009 году американский журнал Time назвал Хендрикса "величайшим гитаристом всех времен".


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - The Many Faces Of Jimi Hendrix (coloured) (8430717000505) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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