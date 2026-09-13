Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка
A Different Kind Of Pain — четвёртый студийный альбом рок-группы Cold из Джексонвилля, который был первоначально выпущен в 2005 году. Он был записан с отмеченным наградами продюсером Майклом Баскеттом, который также работал с Alter Bridge, Limp Bizkit и Slash среди многих. другие. Альбом еще больше исследовал мелодичное и менее агрессивное звучание группы, которое они впервые начали с предшественника Year Of The Spider. Однако Cold доказали, что тяжесть не является обязательным условием для того, чтобы группа была эффективной и успешной. В альбом вошли два сингла: «Happens All The Time» и заглавный трек, а также дополнительные выдающиеся треки «When Heaven's Not Far Away» и «Back Home». Вскоре после релиза группа взяла трехлетний перерыв.
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