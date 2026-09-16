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OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка

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OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 1
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 2
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 3
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 4
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 5
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 6
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Passion Of The Christ
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Passion Of The Christ
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Olive Garden / Night Sky, Bearing The Cross, Jesus Arrested, Peter Denies Jesus, The Stoning, Song Of Complaint, Simon Is Dismissed, Flagellation / Dark Choir / Disciples, Mary Goes To Jesus, Peaceful But Primitive / Procession, Crucifixion, Raising The Cross, It Is Done, Jesus Is Carried Down, Resurrection
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Olive Garden / Night Sky, Bearing The Cross, Jesus Arrested, Peter Denies Jesus, The Stoning, Song Of Complaint, Simon Is Dismissed, Flagellation / Dark Choir / Disciples, Mary Goes To Jesus, Peaceful But Primitive / Procession, Crucifixion, Raising The Cross, It Is Done, Jesus Is Carried Down, Resurrection



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Passion Of The Christ
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Olive Garden / Night Sky, Bearing The Cross, Jesus Arrested, Peter Denies Jesus, The Stoning, Song Of Complaint, Simon Is Dismissed, Flagellation / Dark Choir / Disciples, Mary Goes To Jesus, Peaceful But Primitive / Procession, Crucifixion, Raising The Cross, It Is Done, Jesus Is Carried Down, Resurrection
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Olive Garden / Night Sky, Bearing The Cross, Jesus Arrested, Peter Denies Jesus, The Stoning, Song Of Complaint, Simon Is Dismissed, Flagellation / Dark Choir / Disciples, Mary Goes To Jesus, Peaceful But Primitive / Procession, Crucifixion, Raising The Cross, It Is Done, Jesus Is Carried Down, Resurrection


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Passion Of The Christ (John Debney) (coloured) (8719262037342) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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