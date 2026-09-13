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Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Fire Of Unknown Origin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711680
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Fire Of Unknown Origin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fire Of Unknown Origin, Burnin’ For You, Veteran Of The Psychic Wars, Sole Survivor, Heavy Methe Black And Silver, Vengeance (The Pact), After Dark, Joan Crawford, Don’t Turn Your Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Fire Of Unknown Origin (8719262017207) виниловая пластинка

"Fire Of Unknown Origin" - переиздание студийного альбома американской хард-рок-группы Blue Oyster Cult, изначально выпущенного в 1981 году. Альбом, включающий в себя успешный в Top 40 хит "Burnin' for You" (1 место в Billboard’s Album Rock Tracks chart) ознаменовал возрождение коммерческого успеха, после двух альбомов с неутешительными продажами. Также "Fire Of Unknown Origin" является последним студийным альбомом, записанным оригинальным составом группы; во время последующего тура, группа уволила оригинального барабанщика Альберта Бушарда. Альбом продолжает тенденцию B?C в плане написания необычных песен, начиная от заглавного трека (написанного в соавторстве с Патти Смит) до "Joan Crawford". Часть песен была предназначена для саундтрека анимационного фильма Тяжёлый металл", включая "Vengeance (The Pact)", в тексте которого подробно описывается сюжет сегмента фильма "Taarna". Тем не менее только написанная в соавторстве с писателем научной фантастики Майклом Муркоком песня "Veteran Of The Psychic Warsruen" (по иронии судьбы не предназначенная для фильма) смогла попасть в саундтрек окончательной версии фильма. Закрывающий трек альбома, "Don’t Turn Your Back" стал последним вкладом Аллена Ланьера в написании песен Blue ?yster Cult; впервые он был исполнен группой 17 июня 2016 года на специальном концерте, посвящённом творчеству Ланьера.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262017207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Fire Of Unknown Origin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fire Of Unknown Origin, Burnin’ For You, Veteran Of The Psychic Wars, Sole Survivor, Heavy Methe Black And Silver, Vengeance (The Pact), After Dark, Joan Crawford, Don’t Turn Your Back
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
"Fire Of Unknown Origin" - переиздание студийного альбома американской хард-рок-группы Blue Oyster Cult, изначально выпущенного в 1981 году. Альбом, включающий в себя успешный в Top 40 хит "Burnin' for You" (1 место в Billboard’s Album Rock Tracks chart) ознаменовал возрождение коммерческого успеха, после двух альбомов с неутешительными продажами. Также "Fire Of Unknown Origin" является последним студийным альбомом, записанным оригинальным составом группы; во время последующего тура, группа уволила оригинального барабанщика Альберта Бушарда. Альбом продолжает тенденцию B?C в плане написания необычных песен, начиная от заглавного трека (написанного в соавторстве с Патти Смит) до "Joan Crawford". Часть песен была предназначена для саундтрека анимационного фильма Тяжёлый металл", включая "Vengeance (The Pact)", в тексте которого подробно описывается сюжет сегмента фильма "Taarna". Тем не менее только написанная в соавторстве с писателем научной фантастики Майклом Муркоком песня "Veteran Of The Psychic Warsruen" (по иронии судьбы не предназначенная для фильма) смогла попасть в саундтрек окончательной версии фильма. Закрывающий трек альбома, "Don’t Turn Your Back" стал последним вкладом Аллена Ланьера в написании песен Blue ?yster Cult; впервые он был исполнен группой 17 июня 2016 года на специальном концерте, посвящённом творчеству Ланьера.
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Отзывы


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