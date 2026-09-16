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Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка

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Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 1
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 2
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 3
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 4
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 5
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 6
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 7
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Folklore And Superstition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Folklore And Superstition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins

Отзывы о товаре Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Folklore And Superstition
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blind Man, Please Come In, Reverend Wrinkle, Soulcreek, Things My Father Said, The Bitter End, Long Sleeves, Peace Is Free, Devil's Queen, The Key, You, Sunrise, Ghost Of Floyd Collins
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Stone Cherry - Folklore And Superstition (coloured) (8719262037854) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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