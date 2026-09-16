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Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка

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Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 1
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 2
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 3
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 4
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 5
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 6
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vicious Rumors
Альбом (сингл)
Vicious Rumors
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 1
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 2
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 3
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 4
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 5
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 6
  • Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vicious Rumors
Альбом (сингл)
Vicious Rumors
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Don't Wait For Me, World Church, On The Edge, Ship Of Fools, Can You Hear It?, Down To The Temple, Hellraiser, Electric Twilight, Thrill Of The Hunt, Axe And Smash
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Wait For Me, World Church, On The Edge, Ship Of Fools, Can You Hear It?, Down To The Temple, Hellraiser, Electric Twilight, Thrill Of The Hunt, Axe And Smash



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vicious Rumors
Альбом (сингл)
Vicious Rumors
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Don't Wait For Me, World Church, On The Edge, Ship Of Fools, Can You Hear It?, Down To The Temple, Hellraiser, Electric Twilight, Thrill Of The Hunt, Axe And Smash
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Wait For Me, World Church, On The Edge, Ship Of Fools, Can You Hear It?, Down To The Temple, Hellraiser, Electric Twilight, Thrill Of The Hunt, Axe And Smash


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vicious Rumors - Vicious Rumors (coloured) (8719262038202) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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