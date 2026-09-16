OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка
В пятом сезоне сериала «Игра престолов» девять знатных семей борются за власть над мифической страной Вестерос. Политические и сексуальные интриги становятся всё более распространенными. Роберт Баратеон, король Вестероса, просит своего старого друга Эддарда, лорда Старка, стать Десницей короля, то есть высшим должностным лицом. Получив тайное предупреждение об убийстве предыдущего Десницы, Эддард соглашается, чтобы продолжить расследование. Тем временем семья королевы, Ланнистеры, возможно, вынашивает заговор с целью захвата власти. За морем последние представители предыдущей, свергнутой правящей династии, Таргариены, также строят планы вернуть себе трон. Разногласия между домами Старков, Ланнистеров, Баратеонов и Таргариенов, а также с оставшимися великими домами Грейджоев, Талли, Арренов, Тиреллов и Мартеллов приводят к полномасштабной войне. В это время на самом дальнем севере пробуждается древнее зло. Среди войны и политической смуты заброшенный военный орден изгоев, Ночной Дозор, — единственное, что стоит между царством людей и ледяными ужасами за его пределами. В «Игре престолов» всегда была отличная музыка. Начальная тема стала практически культовой, её исполняли и перепевали множество раз. Тяжёлые, атмосферные мелодии композитора Рамина Джавади всегда помогали создать нужное настроение, независимо от того, в каком ключе развивается сериал в тот или иной момент. Пятый сезон «Игры престолов» (музыка из сериала HBO) доступен ограниченным тиражом в 750 пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - Game Of Thrones: Season 5 (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262037779) виниловая пластинка