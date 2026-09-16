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Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка

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Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 1
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 2
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 3
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 4
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 5
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 6
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 7
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 8
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 9
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Level 42
Альбом (сингл)
Past Lives: Best Of The RCA Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 1
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 2
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 3
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 4
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 5
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 6
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 7
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 8
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 9
  • Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Level 42
Альбом (сингл)
Past Lives: Best Of The RCA Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Past Lives, Guaranteed, Overtime, My Father's Shoes, Forever Now, All Over You, Love In A Peaceful World, Model Friend, Romance, One In A Million, Don't Bother Me, Seven Years, Lasso The Moon, Set Me Up, If You Were Mine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Past Lives, Guaranteed, Overtime, My Father's Shoes, Forever Now, All Over You, Love In A Peaceful World, Model Friend, Romance, One In A Million, Don't Bother Me, Seven Years, Lasso The Moon, Set Me Up, If You Were Mine



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Level 42
Альбом (сингл)
Past Lives: Best Of The RCA Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Past Lives, Guaranteed, Overtime, My Father's Shoes, Forever Now, All Over You, Love In A Peaceful World, Model Friend, Romance, One In A Million, Don't Bother Me, Seven Years, Lasso The Moon, Set Me Up, If You Were Mine
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Past Lives, Guaranteed, Overtime, My Father's Shoes, Forever Now, All Over You, Love In A Peaceful World, Model Friend, Romance, One In A Million, Don't Bother Me, Seven Years, Lasso The Moon, Set Me Up, If You Were Mine


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Level 42 - Past Lives: Best Of The RCA Years (coloured) (8719262035614) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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