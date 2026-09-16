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OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка

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OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 1
OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 2
OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 3
OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Band Of Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711648
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Band Of Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Band Of Brothers Suite One, Band Of Brothers Suite Two, The Mission Begins, Swamp, Spiers' Speech, Fire On Lake, Parapluie, Boy Eats Chocolate, Bull's Theme, Winters On Subway, Headscarf, Buck In Hospital, Plaisir D'amour, Preparing For Patrol, String Quartet In C-Sharp Minor (Opus 131), Discovery Of The Camp, Nixon's Walk, Austria, Band Of Brothers Requiem
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка

Спустя более 20 лет «Братья по оружию» по-прежнему считаются одним из самых важных сериалов HBO. Спродюсированный Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, сериал завоевал множество наград. Музыка, написанная Майклом Каменом, считается одним из важнейших элементов реалистичной атмосферы сериала. Познакомьтесь с саундтреком к фильму "Band Of Brothers" с этим роскошным переизданием на белом 180 г виниле, доступным ограниченным тиражом. Майкл Камен как кинокомпозитор наиболее известен по музыке к таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Смертельное оружие» и «Люди Икс», и получил номинацию на «Оскар» за «Дон Жуан ДеМарко» и «Робин Гуд: Принц воров».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Band Of Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Band Of Brothers Suite One, Band Of Brothers Suite Two, The Mission Begins, Swamp, Spiers' Speech, Fire On Lake, Parapluie, Boy Eats Chocolate, Bull's Theme, Winters On Subway, Headscarf, Buck In Hospital, Plaisir D'amour, Preparing For Patrol, String Quartet In C-Sharp Minor (Opus 131), Discovery Of The Camp, Nixon's Walk, Austria, Band Of Brothers Requiem
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Спустя более 20 лет «Братья по оружию» по-прежнему считаются одним из самых важных сериалов HBO. Спродюсированный Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, сериал завоевал множество наград. Музыка, написанная Майклом Каменом, считается одним из важнейших элементов реалистичной атмосферы сериала. Познакомьтесь с саундтреком к фильму "Band Of Brothers" с этим роскошным переизданием на белом 180 г виниле, доступным ограниченным тиражом. Майкл Камен как кинокомпозитор наиболее известен по музыке к таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Смертельное оружие» и «Люди Икс», и получил номинацию на «Оскар» за «Дон Жуан ДеМарко» и «Робин Гуд: Принц воров».


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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