OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Band Of Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 711648
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Band Of Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Band Of Brothers Suite One, Band Of Brothers Suite Two, The Mission Begins, Swamp, Spiers' Speech, Fire On Lake, Parapluie, Boy Eats Chocolate, Bull's Theme, Winters On Subway, Headscarf, Buck In Hospital, Plaisir D'amour, Preparing For Patrol, String Quartet In C-Sharp Minor (Opus 131), Discovery Of The Camp, Nixon's Walk, Austria, Band Of Brothers Requiem
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка
Спустя более 20 лет «Братья по оружию» по-прежнему считаются одним из самых важных сериалов HBO. Спродюсированный Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, сериал завоевал множество наград. Музыка, написанная Майклом Каменом, считается одним из важнейших элементов реалистичной атмосферы сериала. Познакомьтесь с саундтреком к фильму "Band Of Brothers" с этим роскошным переизданием на белом 180 г виниле, доступным ограниченным тиражом. Майкл Камен как кинокомпозитор наиболее известен по музыке к таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Смертельное оружие» и «Люди Икс», и получил номинацию на «Оскар» за «Дон Жуан ДеМарко» и «Робин Гуд: Принц воров».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитJeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Band Of Brothers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Theme, Band Of Brothers Suite One, Band Of Brothers Suite Two, The Mission Begins, Swamp, Spiers' Speech, Fire On Lake, Parapluie, Boy Eats Chocolate, Bull's Theme, Winters On Subway, Headscarf, Buck In Hospital, Plaisir D'amour, Preparing For Patrol, String Quartet In C-Sharp Minor (Opus 131), Discovery Of The Camp, Nixon's Walk, Austria, Band Of Brothers Requiem
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Спустя более 20 лет «Братья по оружию» по-прежнему считаются одним из самых важных сериалов HBO. Спродюсированный Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, сериал завоевал множество наград. Музыка, написанная Майклом Каменом, считается одним из важнейших элементов реалистичной атмосферы сериала. Познакомьтесь с саундтреком к фильму "Band Of Brothers" с этим роскошным переизданием на белом 180 г виниле, доступным ограниченным тиражом. Майкл Камен как кинокомпозитор наиболее известен по музыке к таким фильмам, как «Крепкий орешек», «Смертельное оружие» и «Люди Икс», и получил номинацию на «Оскар» за «Дон Жуан ДеМарко» и «Робин Гуд: Принц воров».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка - купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Band Of Brothers (Michael Kamen) (coloured) (8719262038455) виниловая пластинка