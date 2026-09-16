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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка

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Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 2
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 3
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Grab It For A A Second
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 2
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 3
  • Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Grab It For A A Second
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)

Отзывы о товаре Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Grab It For A A Second
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' Down Life, Against The Grain, Grab It For A Second, Cell-29, Roxanne, Leather, Temptin', U-Turn Time, I Can't Talk Now (Bonus Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Golden Earring - Grab It For A A Second (coloured) (8719262029583) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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