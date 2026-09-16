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Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка

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Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 1
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 2
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 3
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 4
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 5
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 6
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 7
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 8
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Still Cyco After All These Years
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 1
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 2
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 3
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 4
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 5
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 6
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 7
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 8
  • Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711641
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Still Cyco After All These Years
Жанр
панк
Трек-лист
Alternative, Two-Sided Politics, Subliminal, I Shot The Devil, Won't Fall In Love Today, Institutionalized, War Inside My Head, Don't Give Me Your Nothin', Memories Of Tomorrow, Possessed, I Saw Your Mommy, Fascist Pig, A Little Each Day, I Want More, Suicidal Failure
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка

Издание на 180-грамовом виниле седьмого альбома американских панков, первоначально выпущеного в 1993-м году. Альбом представляет из себя повторную запись полного треклиста дебютного альбома группы, повторную запись треков со второго альбома "War Inside My Head" и "A Little Each Day" и трека "Don't Give Me Your Nothin'", который ранее издавался только как би-сайд на сингле "Send Me Your Money".

Отзывы о товаре Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Still Cyco After All These Years
Жанр
панк
Трек-лист
Alternative, Two-Sided Politics, Subliminal, I Shot The Devil, Won't Fall In Love Today, Institutionalized, War Inside My Head, Don't Give Me Your Nothin', Memories Of Tomorrow, Possessed, I Saw Your Mommy, Fascist Pig, A Little Each Day, I Want More, Suicidal Failure
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Издание на 180-грамовом виниле седьмого альбома американских панков, первоначально выпущеного в 1993-м году. Альбом представляет из себя повторную запись полного треклиста дебютного альбома группы, повторную запись треков со второго альбома "War Inside My Head" и "A Little Each Day" и трека "Don't Give Me Your Nothin'", который ранее издавался только как би-сайд на сингле "Send Me Your Money".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suicidal Tendencies - Still Cyco After All These Years (8718469533084) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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