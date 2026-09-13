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Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка

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Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 1
Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 2
Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 3
Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 4
Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 5
Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Immortal
Альбом (сингл)
The Seventh Date Of Blashyrkh
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 1
  • Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 2
  • Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 3
  • Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 4
  • Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 5
  • Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361551513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Immortal
Альбом (сингл)
The Seventh Date Of Blashyrkh
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Sun No Longer Rises, Withstand The Fall Of Time, Sons Of Northern Darkness, Tyrants, One, Wrath From Above, Unholy Forces Of Evil, Unsilent Storms In The North Abyss, The Heart Of Winter, Battles In The North, Blashyrkh (Mighty Ravendark)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sun No Longer Rises, Withstand The Fall Of Time, Sons Of Northern Darkness, Tyrants, One, Wrath From Above, Unholy Forces Of Evil, Unsilent Storms In The North Abyss, The Heart Of Winter, Battles In The North, Blashyrkh (Mighty Ravendark)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361551513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Immortal
Альбом (сингл)
The Seventh Date Of Blashyrkh
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Sun No Longer Rises, Withstand The Fall Of Time, Sons Of Northern Darkness, Tyrants, One, Wrath From Above, Unholy Forces Of Evil, Unsilent Storms In The North Abyss, The Heart Of Winter, Battles In The North, Blashyrkh (Mighty Ravendark)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sun No Longer Rises, Withstand The Fall Of Time, Sons Of Northern Darkness, Tyrants, One, Wrath From Above, Unholy Forces Of Evil, Unsilent Storms In The North Abyss, The Heart Of Winter, Battles In The North, Blashyrkh (Mighty Ravendark)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immortal - The Seventh Date Of Blashyrkh (0727361551513) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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