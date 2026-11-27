Guru Guru/ Floh De Cologne - Krautrock Box (Guru Guru: Ufo/ Floh De Cologne: FlieЯbandbabys Beat-Show/ Guru Guru: Hinten (Box) (0194111029743) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Guru Guru, Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Krautrock Box
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 711569
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111029743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Guru Guru, Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Krautrock Box
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Guru Guru–Stone In, Guru Guru–Girl Call, Guru Guru–Next Time See You At The Dalai Lhama, Guru Guru–Ufo, Guru Guru–Der LSD-Marsch, Floh De Cologne–Flie?bandbaby, Floh De Cologne–Flie?bandbaby, Manchmal Tr?um Ich, Floh De Cologne–Komm Mit Mir Ins Wegschmei?wunderland, Floh De Cologne–Sei Ruhig, Flie?bandbaby, Floh De Cologne–Ford Capri, Floh De Cologne–Hey Johnny, Floh De Cologne–Arbeit Macht Frei, Floh De Cologne–Wenn Springer Mal R?lpst, Floh De Cologne–Armer Junger Krupp, Floh De Cologne–Die Ob
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Guru Guru/ Floh De Cologne - Krautrock Box (Guru Guru: Ufo/ Floh De Cologne: FlieЯbandbabys Beat-Show/ Guru Guru: Hinten (Box) (0194111029743) виниловая пластинка
«Guru Guru / Floh De Cologne: Krautrock Box» — бокс-сет двух влиятельных групп из немецкой краутрок-сцены 1970-х. В него вошли три важных альбома: «Hinten» и «UFO» группы Guru Guru и «Flie?band Babys Beat Show» группы Floh de Cologne.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0194111029743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Guru Guru, Floh De Cologne
Альбом (сингл)
Krautrock Box
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Guru Guru–Stone In, Guru Guru–Girl Call, Guru Guru–Next Time See You At The Dalai Lhama, Guru Guru–Ufo, Guru Guru–Der LSD-Marsch, Floh De Cologne–Flie?bandbaby, Floh De Cologne–Flie?bandbaby, Manchmal Tr?um Ich, Floh De Cologne–Komm Mit Mir Ins Wegschmei?wunderland, Floh De Cologne–Sei Ruhig, Flie?bandbaby, Floh De Cologne–Ford Capri, Floh De Cologne–Hey Johnny, Floh De Cologne–Arbeit Macht Frei, Floh De Cologne–Wenn Springer Mal R?lpst, Floh De Cologne–Armer Junger Krupp, Floh De Cologne–Die Ob
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
«Guru Guru / Floh De Cologne: Krautrock Box» — бокс-сет двух влиятельных групп из немецкой краутрок-сцены 1970-х. В него вошли три важных альбома: «Hinten» и «UFO» группы Guru Guru и «Flie?band Babys Beat Show» группы Floh de Cologne.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Guru Guru/ Floh De Cologne - Krautrock Box (Guru Guru: Ufo/ Floh De Cologne: FlieЯbandbabys Beat-Show/ Guru Guru: Hinten (Box) (0194111029743) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Guru Guru/ Floh De Cologne - Krautrock Box (Guru Guru: Ufo/ Floh De Cologne: FlieЯbandbabys Beat-Show/ Guru Guru: Hinten (Box) (0194111029743) виниловая пластинка