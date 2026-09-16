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Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка

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Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 1
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 2
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 3
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 4
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 5
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 6
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 7
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 8
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 1
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 2
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 3
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 4
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 5
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 6
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 7
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 8
  • Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197997785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You're The One For Me, Fatty, Certain People I Know, National Front Disco, November Spawned A Monster, Seasick, Yet Still Docked, The Loop, Sister, I'm A Poet, Jack The Ripper, Such A Little Thing Makes Such A Big Difference, I Know It's Gonna Happen Someday, We'll Let You Know, Suedehead, He Knows I'd Love To See Him, You're Gonna Need Someone On Your Side, Glamorous Glue, We Hate It When Our Friends Become Successful
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка

Beethoven Was Deaf культового британского музыканта Моррисси переиздается впервые с момента его первоначального выпуска в 1993 году. Альбом был записан в 1992 году во время тура Your Arsenal Tour и сейчас прошел ремастеринг в Abbey Road Studios. Моррисси разработал новое оформление для этого переиздания. Издание на цветном виниле.

Отзывы о товаре Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197997785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You're The One For Me, Fatty, Certain People I Know, National Front Disco, November Spawned A Monster, Seasick, Yet Still Docked, The Loop, Sister, I'm A Poet, Jack The Ripper, Such A Little Thing Makes Such A Big Difference, I Know It's Gonna Happen Someday, We'll Let You Know, Suedehead, He Knows I'd Love To See Him, You're Gonna Need Someone On Your Side, Glamorous Glue, We Hate It When Our Friends Become Successful
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Beethoven Was Deaf культового британского музыканта Моррисси переиздается впервые с момента его первоначального выпуска в 1993 году. Альбом был записан в 1992 году во время тура Your Arsenal Tour и сейчас прошел ремастеринг в Abbey Road Studios. Моррисси разработал новое оформление для этого переиздания. Издание на цветном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (5054197997785) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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