Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (coloured) (5054197999895) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 711566
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197999895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You're The One For Me, Fatty, Certain People I Know, National Front Disco, November Spawned A Monster, Seasick, Yet Still Docked, The Loop, Sister, I'm A Poet, Jack The Ripper, Such A Little Thing Makes Such A Big Difference, I Know It's Gonna Happen Someday, We'll Let You Know, Suedehead, He Knows I'd Love To See Him, You're Gonna Need Someone On Your Side, Glamorous Glue, We Hate It When Our Friends Become Successful
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (coloured) (5054197999895) виниловая пластинка
Beethoven Was Deaf культового британского музыканта Моррисси переиздается впервые с момента его первоначального выпуска в 1993 году. Альбом был записан в 1992 году во время тура Your Arsenal Tour и сейчас прошел ремастеринг в Abbey Road Studios. Моррисси разработал новое оформление для этого переиздания. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197999895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You're The One For Me, Fatty, Certain People I Know, National Front Disco, November Spawned A Monster, Seasick, Yet Still Docked, The Loop, Sister, I'm A Poet, Jack The Ripper, Such A Little Thing Makes Such A Big Difference, I Know It's Gonna Happen Someday, We'll Let You Know, Suedehead, He Knows I'd Love To See Him, You're Gonna Need Someone On Your Side, Glamorous Glue, We Hate It When Our Friends Become Successful
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Beethoven Was Deaf культового британского музыканта Моррисси переиздается впервые с момента его первоначального выпуска в 1993 году. Альбом был записан в 1992 году во время тура Your Arsenal Tour и сейчас прошел ремастеринг в Abbey Road Studios. Моррисси разработал новое оформление для этого переиздания. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Morrissey - Beethoven Was Deaf - Live In Paris (coloured) (5054197999895) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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