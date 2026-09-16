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Arab Strap - I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arab Strap - I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка

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Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 1
Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 2
Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 3
Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 4
Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 5
Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arab Strap
Альбом (сингл)
I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 1
  • Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 2
  • Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 3
  • Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 4
  • Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 5
  • Arab Strap - I&#039;m Totally Fine With It Don&#039;t Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arab Strap - I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083199803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arab Strap
Альбом (сингл)
I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Allatonceness, Bliss, Sociometer Blues, Hide YOur Fires, Summer Season, Molehills, Strawberry Moon, You’re Not There, Haven’t You Heard, Safe & Well, Dreg Queen, Turn Off The Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arab Strap - I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Arab Strap / I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (1LP) представляет собой смелое и атмосферное произведение, отражающее уникальный стиль и эмоции этой шотландской группы. Альбом наполнен искренними текстами и запоминающимися мелодиями, которые затрагивают глубокие темы. Не пропустите шанс купить виниловую plastинку и ощутить атмосферу, которую создают Arab Strap, в идеальном качестве звука.

Отзывы о товаре Arab Strap - I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083199803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arab Strap
Альбом (сингл)
I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Allatonceness, Bliss, Sociometer Blues, Hide YOur Fires, Summer Season, Molehills, Strawberry Moon, You’re Not There, Haven’t You Heard, Safe & Well, Dreg Queen, Turn Off The Light
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка Arab Strap / I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (1LP) представляет собой смелое и атмосферное произведение, отражающее уникальный стиль и эмоции этой шотландской группы. Альбом наполнен искренними текстами и запоминающимися мелодиями, которые затрагивают глубокие темы. Не пропустите шанс купить виниловую plastинку и ощутить атмосферу, которую создают Arab Strap, в идеальном качестве звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arab Strap - I'm Totally Fine With It Don't Give A Fuck Anymore (5051083199803) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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