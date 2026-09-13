Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка
Альбом Moral Panic и EP Moral Panic II первоначально увидели свет в 2020 и 2021 годах. Два рефлексивных произведения, наполненных эмоциями, гневом и надеждой, открыто и страстно обсуждали многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. Оба релиза имеют общую тематическую и лирическую линию — и хотя они были написаны по отдельности, группа всегда считала, что ими следует наслаждаться как одним проектом. На стриминговых сервисах обе пластинки уже доступны для потокового воспроизведения как один релиз, однако в апреле этого года они будут выпущены вместе в виде 16-трековой пластинки под названием Moral Panic: The Complete Edition. В EP Moral Panic II вошли 5 новых треков, включая синглы Futureproof и Miracle, Baby, которые последовали за оригинальными синглами Moral Panic — Is Everybody Going Crazy?, Real Love Song, Phobia и Impossible. Moral Panic набрал более 102 миллионов прослушиваний на потоковых сервисах и получил поддержку таких радиостанций, как BBC Radio 1, Virgin Radio и Radio X, а также победил в номинации "Лучший инди-акт" на Global Radio's 2021 Awards. Moral Panic стал последней студийной работой в дискографии Nothing But Thieves, в которую также входят EP 2018 года What Did You Think When You Made Me This Way, нашумевший альбом Broken Machine, занявший 2-е место в чарте альбомов Великобритании, и дебютный self-titled альбом Nothing But Thieves. Последние несколько лет прошли для Nothing But Thieves очень удачно. Свыше 1 миллиона продаж альбомов по всему миру и более 160 миллионов потоков по всему миру, они добились глобального успеха и создали лояльную и широкую аудиторию для своего впечатляющего альт-рок звучания, закрепив за собой статус одной из лучших современных рок-групп в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитНепара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Nothing But Thieves - Moral Panic (coloured) (0194399893210) виниловая пластинка