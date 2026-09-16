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My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка

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My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 1
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 2
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 3
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 4
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 1
  • My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 2
  • My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 3
  • My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 4
  • My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624838937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624838937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838937) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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