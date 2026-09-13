Chicago - At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971 (0603497835287) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711524
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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497835287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tune Up & Band Introduction, Dialogue, Loneliness Is Just A Word, In The Country, Poem For The People, Var?se, A Song For Richard And His Friends, Lowdown, Goodbye, Beginnings, Ballet For A Girl In Buchannon, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety’s Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, Saturday In The Park, Mother, It Better End Soon, 1st Movement, “2nd Movement (Flute Solo), 3rd Movement (Guitar Solo), 4th Movement (Preach),
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chicago - At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971 (0603497835287) виниловая пластинка
Потрясающая многодорожечная запись с живого выступления группы в Кеннеди-центре в сентябре 1971 года. Один из треков, джазовый « Goodbye », был выпущен в рамках Chicago Six Decades Live и стал самым прослушиваемым треком этого сета. Остальные треки с альбома ранее не издавались.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497835287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tune Up & Band Introduction, Dialogue, Loneliness Is Just A Word, In The Country, Poem For The People, Var?se, A Song For Richard And His Friends, Lowdown, Goodbye, Beginnings, Ballet For A Girl In Buchannon, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety’s Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, Saturday In The Park, Mother, It Better End Soon, 1st Movement, “2nd Movement (Flute Solo), 3rd Movement (Guitar Solo), 4th Movement (Preach),
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Потрясающая многодорожечная запись с живого выступления группы в Кеннеди-центре в сентябре 1971 года. Один из треков, джазовый « Goodbye », был выпущен в рамках Chicago Six Decades Live и стал самым прослушиваемым треком этого сета. Остальные треки с альбома ранее не издавались.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Chicago - At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971 (0603497835287) виниловая пластинка - стоимость товара 10750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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