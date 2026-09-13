Chicago - At The John F. Kennedy Center For The Performing Arts, 1971 (0603497835287) виниловая пластинка

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Потрясающая многодорожечная запись с живого выступления группы в Кеннеди-центре в сентябре 1971 года. Один из треков, джазовый « Goodbye », был выпущен в рамках Chicago Six Decades Live и стал самым прослушиваемым треком этого сета. Остальные треки с альбома ранее не издавались.

Tune Up & Band Introduction, Dialogue, Loneliness Is Just A Word, In The Country, Poem For The People, Var?se, A Song For Richard And His Friends, Lowdown, Goodbye, Beginnings, Ballet For A Girl In Buchannon, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety’s Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, Saturday In The Park, Mother, It Better End Soon, 1st Movement, “2nd Movement (Flute Solo), 3rd Movement (Guitar Solo), 4th Movement (Preach),

Tune Up & Band Introduction, Dialogue, Loneliness Is Just A Word, In The Country, Poem For The People, Var?se, A Song For Richard And His Friends, Lowdown, Goodbye, Beginnings, Ballet For A Girl In Buchannon, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety’s Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, Saturday In The Park, Mother, It Better End Soon, 1st Movement, “2nd Movement (Flute Solo), 3rd Movement (Guitar Solo), 4th Movement (Preach),

Потрясающая многодорожечная запись с живого выступления группы в Кеннеди-центре в сентябре 1971 года. Один из треков, джазовый « Goodbye », был выпущен в рамках Chicago Six Decades Live и стал самым прослушиваемым треком этого сета. Остальные треки с альбома ранее не издавались.

Tune Up & Band Introduction, Dialogue, Loneliness Is Just A Word, In The Country, Poem For The People, Var?se, A Song For Richard And His Friends, Lowdown, Goodbye, Beginnings, Ballet For A Girl In Buchannon, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety’s Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, Saturday In The Park, Mother, It Better End Soon, 1st Movement, “2nd Movement (Flute Solo), 3rd Movement (Guitar Solo), 4th Movement (Preach),

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