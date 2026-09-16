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OST - Codice D'Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Codice D'Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка

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OST - Codice D&#039;Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Codice D'Amore Orientale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Codice D&#039;Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Codice D&#039;Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Codice D'Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAAR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883216123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Codice D'Amore Orientale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
God is Love, Kamasutra, Majarat S Love, Sawadi, Nude Love, Haing and Yutia, La Cortigiana, Thai Pop, Narai and Lakshmi, Nude Love (Long Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Codice D'Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка

Музыкальный альбом саундтреков к фильму "Кодекс восточной любви"



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Codice D'Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SAAR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883216123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Codice D'Amore Orientale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
God is Love, Kamasutra, Majarat S Love, Sawadi, Nude Love, Haing and Yutia, La Cortigiana, Thai Pop, Narai and Lakshmi, Nude Love (Long Version)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Музыкальный альбом саундтреков к фильму "Кодекс восточной любви"


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Codice D'Amore Orientale (Blue Marvin Orchestra) (coloured) (8004883216123) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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