Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
BBC Paris Theatre, London 1970
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711511
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
BBC Paris Theatre, London 1970
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Embryo, Fat Old Sun, Green Is The Colour, If, Atom Heart Mother
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка
Pink Floyd — английская рок-группа из Лондона. Основанная в конце 1965 года, группа добилась мирового признания, сначала благодаря новаторской психоделической музыке, а затем в жанре, который стал называться прогрессивным роком. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке – в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок исполнение".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - Акустика (4640004135610) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - ПЕСНИ РЫБАКА (4640004135818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Перекрёсток (4640004137072) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитМихаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
BBC Paris Theatre, London 1970
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Embryo, Fat Old Sun, Green Is The Colour, If, Atom Heart Mother
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Россия
Pink Floyd — английская рок-группа из Лондона. Основанная в конце 1965 года, группа добилась мирового признания, сначала благодаря новаторской психоделической музыке, а затем в жанре, который стал называться прогрессивным роком. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке – в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок исполнение".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Floyd - Atomized - BBC Paris Theatre, London 1970 (picture) (9120005654105) виниловая пластинка