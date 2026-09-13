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Depeche Mode - Exciter - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - Exciter - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 7
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 8
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 9
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 10
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 11
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 12
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 13
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 14
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 15
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 16
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 17
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 18
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 19
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 20
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 21
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 22
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 23
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 24
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 25
Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
The 12" Singles
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 2
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  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 7
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  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 9
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 10
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 11
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 12
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 13
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 14
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 15
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 16
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 17
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 18
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 19
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 20
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 21
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 22
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 23
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 24
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 25
  • Depeche Mode - Exciter - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711499
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397594515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
The 12" Singles
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dream On (Bushwacka Tough Guy Mix), Dream On (Dave Clarke Remix), Dream On (Bushwacka Blunt Mix), Dream On (Single Version), Easy Tiger (Full Version), Easy Tiger (Bertrand Burgalat & A.S Dragon Version), Dream On (Dave Clarke Acoustic Version), Dream On (Octagon Man Mix), Dream On (Octagon Man Dub), Dream On (Kid 606 Mix), I Feel Loved (Danny Tenaglia's Labor Of Love Edit), I Feel Loved (Danny Tenaglia's Labor Of Love Dub), I Feel Loved (Umek Mix), I Feel Loved (Thomas Brinkmann Remix), I Feel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
уникальный кодо для цифрового аудио
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Exciter - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка

"Exciter | The 12" Singles" - подарочный бокс из коллекционной серии многотрековых синглов Depeche Mode, выпущенная в 2022 году. В основу коллекции вошли треки Depeche Mode, выходившие на альбоме "Exciter" 2001 года. Для данного релиза треки были перезаписаны с участием популярных диджеев, среди них Bushwacka, Дейв Кларк, The Octagon Man. Кроме того в коллекцию вошли ремиксы, сингл версии и полные версии, электронные и акустические, расширенные инструментальные, а также даб и версии треков с "Exciter". Коллектив Depeche Mode образовался в 1980 году в Великобритании, и стал основателем собственного музыкального жанра (смесь рока и электронной музыки). На творчество Depeche Mode оказали влияние немецкие пионеры электронной музыки Kraftwerk. Позже Depeche Mode сами оказали значительное влияние на многих исполнителей, в основном благодаря своей технике звукозаписи и инновационному использованию семплирования. Несмотря на то, что группа значительно повлияла на развитие современной танцевальной электронной музыки, её обычно причисляют к жанру "альтернативной музыки". Было продано 115 миллионов копий их альбомов. Журнал Q включил группу в список "50 групп, которые изменили мир", а в 2001 году канал VH1 определили Depeche Mode на 98-ю позицию в списке "100 величайших артистов всех времен и народов".



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Exciter - The 12" Singles (V12) (Box) (0194397594515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397594515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
The 12" Singles
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dream On (Bushwacka Tough Guy Mix), Dream On (Dave Clarke Remix), Dream On (Bushwacka Blunt Mix), Dream On (Single Version), Easy Tiger (Full Version), Easy Tiger (Bertrand Burgalat & A.S Dragon Version), Dream On (Dave Clarke Acoustic Version), Dream On (Octagon Man Mix), Dream On (Octagon Man Dub), Dream On (Kid 606 Mix), I Feel Loved (Danny Tenaglia's Labor Of Love Edit), I Feel Loved (Danny Tenaglia's Labor Of Love Dub), I Feel Loved (Umek Mix), I Feel Loved (Thomas Brinkmann Remix), I Feel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
уникальный кодо для цифрового аудио
Страна производитель
США
Описание
"Exciter | The 12" Singles" - подарочный бокс из коллекционной серии многотрековых синглов Depeche Mode, выпущенная в 2022 году. В основу коллекции вошли треки Depeche Mode, выходившие на альбоме "Exciter" 2001 года. Для данного релиза треки были перезаписаны с участием популярных диджеев, среди них Bushwacka, Дейв Кларк, The Octagon Man. Кроме того в коллекцию вошли ремиксы, сингл версии и полные версии, электронные и акустические, расширенные инструментальные, а также даб и версии треков с "Exciter". Коллектив Depeche Mode образовался в 1980 году в Великобритании, и стал основателем собственного музыкального жанра (смесь рока и электронной музыки). На творчество Depeche Mode оказали влияние немецкие пионеры электронной музыки Kraftwerk. Позже Depeche Mode сами оказали значительное влияние на многих исполнителей, в основном благодаря своей технике звукозаписи и инновационному использованию семплирования. Несмотря на то, что группа значительно повлияла на развитие современной танцевальной электронной музыки, её обычно причисляют к жанру "альтернативной музыки". Было продано 115 миллионов копий их альбомов. Журнал Q включил группу в список "50 групп, которые изменили мир", а в 2001 году канал VH1 определили Depeche Mode на 98-ю позицию в списке "100 величайших артистов всех времен и народов".


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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