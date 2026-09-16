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Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Before We Drown/ People Are Good
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588481710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Before We Drown/ People Are Good
Жанр
House
Трек-лист
Before We Drown (Chris Avantgarde Extended Remix), Before We Drown (AC Wet Mix), People Are Good (Indira Paganotto Psy Remix), People Are Good (AC Fool Mix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Memento Mori White Label Remix – 5
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка

Пятый и последний выпуск из серии ремиксов Momento Mori White Label от Depeche Mode. Лимитированное пронумерованное издание на виниле.



Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588481710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Before We Drown/ People Are Good
Жанр
House
Трек-лист
Before We Drown (Chris Avantgarde Extended Remix), Before We Drown (AC Wet Mix), People Are Good (Indira Paganotto Psy Remix), People Are Good (AC Fool Mix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Memento Mori White Label Remix – 5
Страна производитель
США
Описание
Пятый и последний выпуск из серии ремиксов Momento Mori White Label от Depeche Mode. Лимитированное пронумерованное издание на виниле.


Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Depeche Mode - Before We Drown/ People Are Good (V12) (0196588481710) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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