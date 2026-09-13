Modern Talking - Back For Good (coloured) (0198029001112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
Back For Good
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711495
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029001112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
Back For Good
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (New Version), Brother Louie (New Version), I Will Follow You (New Hit '98), Cheri Cheri Lady (New Version), You Can Win If You Want (New Version), Don't Play With My Heart (New Hit '98), Atlantis Is Calling (New Version), Geronimo's Cadillac (New Version), Give Me Peace On Earth (New Version), We Take The Chance (New Hit '98), Jet Airliner (New Version), Lady Lai (New Version), Anything Is Possible (New Hit '98), In 100 Years (New Version), Angie's Heart (New Ver
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Modern Talking - Back For Good (coloured) (0198029001112) виниловая пластинка
"Back For Good" состоит из восемнадцати треков, включая новые версии одиннадцати ранних синглов, четыре новые песни, два ремикса и попурри. Альбом оставался на первом месте в Германии в течение пяти последовательных недель и достиг вершин чартов в пятнадцати странах. Он стал пятым самым продаваемым альбомом года во всем мире и одним из самых продаваемых альбомов Modern Talking за всю историю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029001112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
Back For Good
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (New Version), Brother Louie (New Version), I Will Follow You (New Hit '98), Cheri Cheri Lady (New Version), You Can Win If You Want (New Version), Don't Play With My Heart (New Hit '98), Atlantis Is Calling (New Version), Geronimo's Cadillac (New Version), Give Me Peace On Earth (New Version), We Take The Chance (New Hit '98), Jet Airliner (New Version), Lady Lai (New Version), Anything Is Possible (New Hit '98), In 100 Years (New Version), Angie's Heart (New Ver
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Back For Good" состоит из восемнадцати треков, включая новые версии одиннадцати ранних синглов, четыре новые песни, два ремикса и попурри. Альбом оставался на первом месте в Германии в течение пяти последовательных недель и достиг вершин чартов в пятнадцати странах. Он стал пятым самым продаваемым альбомом года во всем мире и одним из самых продаваемых альбомов Modern Talking за всю историю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Modern Talking - Back For Good (coloured) (0198029001112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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