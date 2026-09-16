Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 711492
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey You, See Emily Play, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The WallPart 2, Have A Cigar, Wish You Were Here, Time / Breathe (In The Air) (Reprise), The Great Gig In The Sky, Money, Comfortably Numb, High Hopes, Learning To Fly, The Fletcher Memorial Home, Shine On You Crazy Diamond Parts 1-5 (Edit), Brain Damage, Eclipse
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Pink Floyd - A Foot In The Door - The Best Of (0888751843813) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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