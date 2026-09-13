Top.Mail.Ru
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 1
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 2
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 3
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 4
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 5
Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Fijacion Oral Vol.1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 1
  • Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 2
  • Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 3
  • Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 4
  • Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 5
  • Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711472
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028344210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Fijacion Oral Vol.1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tus Pupilas, La Pared, La Tortura, Obtener Un S?, Dia Especial, Escondite Ingl?s, No, La Intuici?n, Enero, Lo Imprescindible, La Pared (Versi?n Ac?stica), La Tortura (Shaketon Remix), La Tortura (Reggaeton Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка

Fijaci?n Oral, Vol. 1 — шестой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 3 июня 2005 года на лейбле Epic Records. После публикации Fijacion Oral Vol. 1 получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков, которые отметили эволюцию Шакиры по сравнению с ее предыдущими работами. Альбом дебютировал на четвертой позиции в американском чарте Billboard 200 с тиражом 157 000 копий за первую неделю. Он установил рекорд как самый высокий дебютный альбом на испанском языке в этой стране. Он также занял первое место в чартах Top Latin Albums и Latin Pop Albums. На международном уровне он занял первое место в Германии, Аргентине, Испании и Мексике. Fijaci?n Oral, Vol. 1 принёс Шакире «Grammy» в категории «Лучший альтернативный латино-рок-альбом», а также был признан «Альбомом года» и «Лучшим женским вокальным поп-альбомом» на премии «Latin Grammy». Журнал Billboard назвал его самым продаваемым латиноамериканским поп-альбомом в 2000-х годах. По состоянию на май 2013 года по всему миру продано свыше четырёх миллионов экземпляров диска.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028344210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Fijacion Oral Vol.1
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Tus Pupilas, La Pared, La Tortura, Obtener Un S?, Dia Especial, Escondite Ingl?s, No, La Intuici?n, Enero, Lo Imprescindible, La Pared (Versi?n Ac?stica), La Tortura (Shaketon Remix), La Tortura (Reggaeton Remix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Fijaci?n Oral, Vol. 1 — шестой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 3 июня 2005 года на лейбле Epic Records. После публикации Fijacion Oral Vol. 1 получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков, которые отметили эволюцию Шакиры по сравнению с ее предыдущими работами. Альбом дебютировал на четвертой позиции в американском чарте Billboard 200 с тиражом 157 000 копий за первую неделю. Он установил рекорд как самый высокий дебютный альбом на испанском языке в этой стране. Он также занял первое место в чартах Top Latin Albums и Latin Pop Albums. На международном уровне он занял первое место в Германии, Аргентине, Испании и Мексике. Fijaci?n Oral, Vol. 1 принёс Шакире «Grammy» в категории «Лучший альтернативный латино-рок-альбом», а также был признан «Альбомом года» и «Лучшим женским вокальным поп-альбомом» на премии «Latin Grammy». Журнал Billboard назвал его самым продаваемым латиноамериканским поп-альбомом в 2000-х годах. По состоянию на май 2013 года по всему миру продано свыше четырёх миллионов экземпляров диска.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...