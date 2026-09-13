Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка
Fijaci?n Oral, Vol. 1 — шестой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 3 июня 2005 года на лейбле Epic Records. После публикации Fijacion Oral Vol. 1 получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков, которые отметили эволюцию Шакиры по сравнению с ее предыдущими работами. Альбом дебютировал на четвертой позиции в американском чарте Billboard 200 с тиражом 157 000 копий за первую неделю. Он установил рекорд как самый высокий дебютный альбом на испанском языке в этой стране. Он также занял первое место в чартах Top Latin Albums и Latin Pop Albums. На международном уровне он занял первое место в Германии, Аргентине, Испании и Мексике. Fijaci?n Oral, Vol. 1 принёс Шакире «Grammy» в категории «Лучший альтернативный латино-рок-альбом», а также был признан «Альбомом года» и «Лучшим женским вокальным поп-альбомом» на премии «Latin Grammy». Журнал Billboard назвал его самым продаваемым латиноамериканским поп-альбомом в 2000-х годах. По состоянию на май 2013 года по всему миру продано свыше четырёх миллионов экземпляров диска.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитОкуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) вини...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (0198029995916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Shakira - Fijacion Oral Vol.1 (coloured) (0198028344210) виниловая пластинка