Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Shakira - Oral Fixation Vol.2 (coloured) (0198028344319) виниловая пластинка
Oral Fixation Vol. 2 — седьмой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 28 ноября 2005 года на лейбле Epic Records. Шакира выпустила два полноформатных альбома с разницей всего в шесть месяцев: «Fijacion Oral Vol. 1» в июне и «Oral Fixation Vol. 2» в ноябре 2005 года. И это был первый в мире случай: в то время как первый альбом содержал песни только на испанском языке, следующий альбом был «международным», т. е. записанным на английском языке. В том числе в альбом вошли англоязычные версии двух песен с первого альбома. Альбом дебютировал на пятом месте в американском Billboard 200 с продажами в 128 000 копий за первую неделю. Позже альбом был сертифицирован платиновым Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) и был продан тиражом более 1,7 миллиона копий в стране.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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