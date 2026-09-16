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Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка

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Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 1
Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 2
Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 3
Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freedom Call
Альбом (сингл)
M.E.T.A.L.
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 1
  • Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 2
  • Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 3
  • Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922892417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freedom Call
Альбом (сингл)
M.E.T.A.L.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
111, Spirit Of Daedalus, M.E.T.A.L., The Ace Of The Unicorn, Sail Away, Fly With Us, One Step Into Wonderland, Days Of Glory, Wheel Of Time, Ronin, Sole Survivor, Warriors (Acoustic Version)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка

Виниловая пластинка "Freedom Call / M.e.t.a.l." в цветном исполнении в формате 2LP — это настоящая находка для фанатов пауэр-метала! Альбом, выпущенный одной из самых энергичных групп в жанре, полон ярких мелодий, мощных гитарных рифов и вдохновляющих текстов, которые заряжают позитивной энергией. Каждая песня излучает дух свободы и боевого настроения, что делает этот альбом идеальным для прослушивания как на концертах, так и в домашних условиях. Издание на цветном виниле не только звучит великолепно, но и выглядит исключительно привлекательно, становясь настоящим украшением вашей коллекции. Если вы хотите насладиться качественной музыкой и неповторимой атмосферой, не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир Freedom Call.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922892417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freedom Call
Альбом (сингл)
M.E.T.A.L.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
111, Spirit Of Daedalus, M.E.T.A.L., The Ace Of The Unicorn, Sail Away, Fly With Us, One Step Into Wonderland, Days Of Glory, Wheel Of Time, Ronin, Sole Survivor, Warriors (Acoustic Version)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка "Freedom Call / M.e.t.a.l." в цветном исполнении в формате 2LP — это настоящая находка для фанатов пауэр-метала! Альбом, выпущенный одной из самых энергичных групп в жанре, полон ярких мелодий, мощных гитарных рифов и вдохновляющих текстов, которые заряжают позитивной энергией. Каждая песня излучает дух свободы и боевого настроения, что делает этот альбом идеальным для прослушивания как на концертах, так и в домашних условиях. Издание на цветном виниле не только звучит великолепно, но и выглядит исключительно привлекательно, становясь настоящим украшением вашей коллекции. Если вы хотите насладиться качественной музыкой и неповторимой атмосферой, не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир Freedom Call.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freedom Call - M.E.T.A.L. (coloured) (0886922892417) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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