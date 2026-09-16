Simone - Moonlight Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153321) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simone
Альбом (сингл)
Moonlight Serenade
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
В наличии
Код товара: 711445
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simone
Альбом (сингл)
Moonlight Serenade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tea For Two, L-O-V-E, What A Diff"rence A Day Made, I'm Through With Love, Moonlight Serenade, Besame Mucho, I've Grown Accustomed To His Face, Autumn Leaves, Like Someone In Love, Fragile, Peace, Save Your Love For Me, For No One, The Savoy, The Nearness Of You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simone - Moonlight Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153321) виниловая пластинка
Певица Симона интерпретирует прекрасную подборку классических произведений на "Moonlight Serenade". Ей аккомпанирует Джон Ди Мартино на фортепиано. Пластинки Venus издаются только один раз. Как только первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует позаботиться о своевременной покупке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simone
Альбом (сингл)
Moonlight Serenade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tea For Two, L-O-V-E, What A Diff"rence A Day Made, I'm Through With Love, Moonlight Serenade, Besame Mucho, I've Grown Accustomed To His Face, Autumn Leaves, Like Someone In Love, Fragile, Peace, Save Your Love For Me, For No One, The Savoy, The Nearness Of You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
США
Певица Симона интерпретирует прекрасную подборку классических произведений на "Moonlight Serenade". Ей аккомпанирует Джон Ди Мартино на фортепиано. Пластинки Venus издаются только один раз. Как только первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует позаботиться о своевременной покупке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Simone - Moonlight Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153321) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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