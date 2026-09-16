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One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка

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One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 1
One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 2
One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 3
One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 4
One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
One For All
Альбом (сингл)
The End Of A Love Affair
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 1
  • One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 2
  • One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 3
  • One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 4
  • One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
One For All
Альбом (сингл)
The End Of A Love Affair
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Street Of Dreams, The Eyes Have It, Stolen Moments, Shinjuku Waltz, The End Of A Love Affair, Corcovado, How Are You?, Skylark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Street Of Dreams, The Eyes Have It, Stolen Moments, Shinjuku Waltz, The End Of A Love Affair, Corcovado, How Are You?, Skylark



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
One For All
Альбом (сингл)
The End Of A Love Affair
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Street Of Dreams, The Eyes Have It, Stolen Moments, Shinjuku Waltz, The End Of A Love Affair, Corcovado, How Are You?, Skylark
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Street Of Dreams, The Eyes Have It, Stolen Moments, Shinjuku Waltz, The End Of A Love Affair, Corcovado, How Are You?, Skylark


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
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One For All - The End Of A Love Affair (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153215) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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